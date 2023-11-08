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    4. Jennifer Lawrence'ın "No Hard Feelings (Büyü de Gel) " filmindeki çıplak dövüş sahnesi olay oldu! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

    Jennifer Lawrence'ın "No Hard Feelings (Büyü de Gel) " filmindeki çıplak dövüş sahnesi olay oldu! Sosyal medyanın gündemine yerleşti

    08.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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    Açlık Oyunları serisinin yıldızı Jennifer Lawrence, romantik-komedi filmi "No Hard Feelings (Büyü de Gel)" ile görücüye çıkmıştı. 23 Haziran'da vizyona giren film Nteflix'te görücüye çıktı. Hayranlarının beğenisine sunulan filmdeki Lawrence'ın plajda çıplak bir şekilde dövüştüğü bir sahne sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Jennifer Lawrence hayranları , ABD'de Netflix'te kısa süre önce vizyona giren son filmi No Hard Feelings'ta (Büyü de Gel) efsanevi yıldızın tamamen çıplak kaldığını görünce şoke oldu. Andrew Barth Feldman ile başrollerini paylaştığı komedi filmi 'No Hard Feelings' (Büyü de Gel) ile yeniden gündeme gelen Lawrence'in çıplak kaldığı sahne yeniden konuşuldu.

    "BUNU BEKLEMİYORDUM"

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    Annesinden miras kalan evini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan fakir taksi şoförünü canlandırdığı No Hard Feelings'de Jennifer Lawrence Maddie karakterine hayat veriyor. Sosyal medyanın gündemine yerleşen sahnede Maddie, kumsalda soyunup suya girer ancak kıyafetleri çalınınca işler değişir. Sonuç olarak, tamamen çıplak olan Maddie denizden çıkar ve kumda koşar, ardından kıyafetlerini geri almak için kavga etmeye başlar.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sahneyi gördükten sonra adeta Twitter'a akın ederek şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "No Hard Feelings'i izlerken Jennifer Lawrence'ın sahilde üç kişiyle çıplak dövüştüğünü görmeyi beklemiyordum. Bu şoke edici" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Jennifer Lawrence'ı tamamen çıplak bir şekilde yetişkin birini döverken görmek çok garipti" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Jennifer Lawrence

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