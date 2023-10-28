Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. Terzi dizisinin 3. sezonunun yeni fragmanı paylaşıldı! Fragmanı bile nefes kesmeyi başardı

    Terzi dizisinin 3. sezonunun yeni fragmanı paylaşıldı! Fragmanı bile nefes kesmeyi başardı

    28.10.2023 15:33 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisinin üçüncü sezon için geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin üçüncü sezonu 3 Kasım'da Netflix'te seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken üçüncü sezonun yeni fragmanı paylaşıldı. Fragman sosyal medyadan beğeni topladı.

    Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yanı sıra Olgun Şimşek, Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Engin Şenkan, Evrim Alasya, Zeynep Tarhan, Murat Kılıç, Celile Toyon, Vedat Erinci ve Lila Gürmen gibi isimler yer aldı. Terzi dizisinin 3. sezon fragmanı paylaşıldı.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

    989

    Final sezonuyla hayranlarının karşısına çıkacak olan Terzi dizisinin fragmanı Netflix'in resmi sosyal medya hesabından "Gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Terzi final sezonuyla 3 Kasım'da sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hem göğüs dekoltesi hem de mini eteği beğeni topladıHem göğüs dekoltesi hem de mini eteği beğeni topladı
    Bir arada görüntülendiler! İlk kare heyecanlandırdıBir arada görüntülendiler! İlk kare heyecanlandırdı
    Dünyanın en seksi bilim insanı! Fetişe sansür önlemi aldıDünyanın en seksi bilim insanı! Fetişe sansür önlemi aldı
    Anahtar Kelimeler:
    Netflix

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

    Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

    Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.