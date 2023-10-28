Terzi dizisinin 3. sezonunun yeni fragmanı paylaşıldı! Fragmanı bile nefes kesmeyi başardı

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yanı sıra Olgun Şimşek, Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Engin Şenkan, Evrim Alasya, Zeynep Tarhan, Murat Kılıç, Celile Toyon, Vedat Erinci ve Lila Gürmen gibi isimler yer aldı. Terzi dizisinin 3. sezon fragmanı paylaşıldı.
Final sezonuyla hayranlarının karşısına çıkacak olan Terzi dizisinin fragmanı Netflix'in resmi sosyal medya hesabından "Gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Terzi final sezonuyla 3 Kasım'da sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.
Gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Terzi final sezonuyla 3 Kasım'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/9L95wANlFq— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 27, 2023