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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (3 Kasım 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (3 Kasım 2023)

    03.11.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 2'si yerli 6 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluştu. Müzikal film "Taylor Swift: The Eras Tour", sinema izleyicisini ünlü şarkıcı Taylor Swift'in müzik kariyerine dair bir yolculuğa çıkaracak. Emma Tammi'nin yönetmenliğini yaptığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda çalışmasını anlatıyor. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen "Bir Düşüşün Anatomisi", Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'nın hayatını odağına alıyor. Burak Küçük'ün çektiği haftanın yerli korku filmi "Zir-i Cin 2" korku filmi sevenlerin ilk tercihi olacak.

    Günün Trend Haberleri

    VİZYON HAREKETLENDİ

    ATATÜRK 1881 - 1919

    ATATÜRK 1881 - 1919
    Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak. Atatürk karakterine Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik ediyor. İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.

    BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ

    BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ
    Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen "Bir Düşüşün Anatomisi", Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'nın hayatını odağına alıyor. Sandra Hüller, Samuel Theis ve Swann Arlaud'un oynadığı gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Justine Triet oturuyor.

    FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE

    FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE
    Emma Tammi'nin yönetmenliğini yaptığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda çalışmasını anlatıyor. Gecelerini işte geçiren güvenlik görevlisi Freddy'nin Pizza Dükkanı'ndaki gece vardiyasından sağ çıkmanın yollarını aradığı kortu türündeki filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Matthew Lillard ve Elizabeth Lail oynuyor.

    TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

    TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR
    Sam Wrench'in yönettiği müzikal film "Taylor Swift: The Eras Tour", ünlü şarkıcı Taylor Swift'in tüm müzik kariyerine dair bir yolculuk vadeden The Eras Tour'un sinematik deneyimini izleyiciyle buluşturacak.

    YÜZ YÜZE

    YÜZ YÜZE
    Waleed El Halfawy yönettiği, Mohamed Mamdouh, Amina Khalil ve Mohamed Shahin'in rol aldığı Mısır yapımı "Yüz Yüze", evliliklerinde problem yaşayan bir çiftin, bu sorunların çözümü için aileleri konuya dahil etmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.
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    Anahtar Kelimeler:
    Aras Bulut İynemli

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