Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (3 Kasım 2023)

Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluştu. Müzikal film "Taylor Swift: The Eras Tour", sinema izleyicisini ünlü şarkıcı Taylor Swift'in müzik kariyerine dair bir yolculuğa çıkaracak. Emma Tammi'nin yönetmenliğini yaptığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda çalışmasını anlatıyor. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen "Bir Düşüşün Anatomisi", Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'nın hayatını odağına alıyor. Burak Küçük'ün çektiği haftanın yerli korku filmi "Zir-i Cin 2" korku filmi sevenlerin ilk tercihi olacak.



VİZYON HAREKETLENDİ

ATATÜRK 1881 - 1919 Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881 - 1919" izleyici ile buluşacak. Atatürk karakterine Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik ediyor. İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor.

BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görülen "Bir Düşüşün Anatomisi", Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'nın hayatını odağına alıyor. Sandra Hüller, Samuel Theis ve Swann Arlaud'un oynadığı gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Justine Triet oturuyor.

FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANINDA BEŞ GECE Emma Tammi'nin yönetmenliğini yaptığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda çalışmasını anlatıyor. Gecelerini işte geçiren güvenlik görevlisi Freddy'nin Pizza Dükkanı'ndaki gece vardiyasından sağ çıkmanın yollarını aradığı kortu türündeki filmin başrollerinde Josh Hutcherson, Matthew Lillard ve Elizabeth Lail oynuyor.

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR Sam Wrench'in yönettiği müzikal film "Taylor Swift: The Eras Tour", ünlü şarkıcı Taylor Swift'in tüm müzik kariyerine dair bir yolculuk vadeden The Eras Tour'un sinematik deneyimini izleyiciyle buluşturacak.