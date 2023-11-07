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    4. Simpsonlar'da Homer Simpson'ın Bart'ı boğduğu sahneler yer almayacak! "Zaman değişti"

    Simpsonlar'da Homer Simpson'ın Bart'ı boğduğu sahneler yer almayacak! "Zaman değişti"

    07.11.2023 16:01 | Son Güncelleme:
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    Simpsonlar, en uzun süredir devam eden ikonik sahnelerinden birini değiştirme kararı verdi. Simpsonlar'ın senaristleri 22 Ekim'de yayınlanan "McMansion & Wife" başlıklı yeni bölümde Homer Simpson'ın artık oğlu Bart'ı boğma sahnelerinin yer almayacağını duyurdu.

    Dünyanın en uzun soluklu yapımlarından biri olan Simpsonlar değişen dünya düzenine ayak uydurmak için dizinin ikonik sahnelerinden birine artık yer vermeyeceklerini açıkladı. Baba Homer ve oğlu Bart arasındaki çekişmenin dizide devam edeceğini belirten senaristler, Homer'ın oğlunun boğazı sıktığı bölümlerle vedalaştı.

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    22 Ekim'de yayınlanan "McMansion & Wife" başlıklı yeni bölümde Dan Castellaneta tarafından seslendirilen Homer Simpson karakteri, "Gördün mü Marge, çocuğu boğmak işe yaradı. Şaka yapıyorum. Artık bunu yapmıyorum. Zaman değişti" ifadelerini kullandı.

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