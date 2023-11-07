Simpsonlar'da Homer Simpson'ın Bart'ı boğduğu sahneler yer almayacak! "Zaman değişti"

Dünyanın en uzun soluklu yapımlarından biri olan Simpsonlar değişen dünya düzenine ayak uydurmak için dizinin ikonik sahnelerinden birine artık yer vermeyeceklerini açıkladı. Baba Homer ve oğlu Bart arasındaki çekişmenin dizide devam edeceğini belirten senaristler, Homer'ın oğlunun boğazı sıktığı bölümlerle vedalaştı.

KENDİSİ AÇIKLADI

22 Ekim'de yayınlanan "McMansion & Wife" başlıklı yeni bölümde Dan Castellaneta tarafından seslendirilen Homer Simpson karakteri, "Gördün mü Marge, çocuğu boğmak işe yaradı. Şaka yapıyorum. Artık bunu yapmıyorum. Zaman değişti" ifadelerini kullandı.