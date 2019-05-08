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Jennifer Lopez bu seksi elbiseyi ağlayarak giydi!

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ÜNLÜLER  | 08.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, dün gece herkesin bakışlarını üzerinde toplayan elbiseyi ilk giydiğinde iki gözü iki çeşme ağladı. İki çocuk annesi ünlü oyuncu için Luigi Massi imzalı bu kıyafetin göz yaşartan bir anısı var.

Jennifer Lopez bu seksi elbiseyi ağlayarak giydi!

49 yaşındaki Jennifer Lopez, gecede derin göğüs, sırt ve bacak dekoltesi ile dikkat çeken pırıltılı bir elbise giydi. Kıyafetini de aynı renkte bir perukla tamamladı.

Geleneksel MET gala gecesinin en şık konuklarından biri olarak kırmızı halıya çıkan Jennifer Lopez'in giydiği elbisenin trajik hikayesi ortaya çıktı.

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Jennifer Lopez, o pırıltılı elbisenin ardındaki gerçeği de şöyle itiraf etti:

"Luigi ölmeden önce bu elbisenin provasını yapıyordu."

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Versace için çalışan tasarımcı Luigi Massi, bu elbiseyi Lopez'e hazırladığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. O yüzden de Lopez, elbisenin ilk provası sırasında 53 yaşındaki modacının ardından gözyaşı döktü.

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