Jennifer Lopez'den bomba Shakira itirafı: "Onunla sahneye çıkmak..."

Şarkıcı Jennifer Lopez’in kariyerini ve hayatını anlatan "Halftime" belgeselinin ilk gösterimi çarşamba akşamı New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapıldı.



Belgeselde 2021'de sahne aldığı Super Bowl şovu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını söyledi.

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen şarkıcı, Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi’nden (NFL) yetkililere "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir" diyor.

Lopez, şovun yöneticileriyle konuşurken, “Altı dakikamız var, her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov, bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Lopez’in menajeri de, “Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti” diye konuştu.



