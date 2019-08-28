Jennifer Lopez'den g-string itirafı!

Jennifer Lopez, dünya turnesini bitirdikten sonra yeni filmi Hustler için hummalı bir tanıtım çalışmasına başladı. Filmin gösterimlerine tüm ekiple katılan Lopez, Variety Dergisi'ne verdiği pozlarla ve yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

‘It’s My Party’ adlı dünya turnesi kapsamında 38 konser veren ve toplamda 54.7 milyon dolar kazanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Variety Dergisi’ne verdiği röportaj ve Joe Pugliese tarafından çekilen fotoğraflarla gündemde…

13 Eylül’de gösterime girecek olan Hustlers filminde bir striptizciyi canlandıran Jlo filmin çekimleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. Lopez film çekimlerine ilk başlarken g-string giymekte zorlanmış ve ‘Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya diş ipiyle çıkıyor olacağım’ demiş.

Ancak Lopez daha sonrasında bir sanatçı olarak bu kibrini yenmek zorunda olduğunu düşünüp g-string’i giyerek çekime başlamış. lopez bu gerilimi atlattıktan sonra ise direk dansı da yapmaya başlamış.

