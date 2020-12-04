MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez düğünü yine erteledi! 'Acelemiz yok'

Jennifer Lopez düğünü yine erteledi! 'Acelemiz yok'

04.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jennifer Lopez düğünü yine erteledi! 'Acelemiz yok'

Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot'ya tamamen çıplak poz vererek gündeme gelen 51 yaşındaki Jennifer Lopez'in düğünü yine ertelendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini açıkladı.

Nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat virüs engeline takılan Lopez, koronavirüs sebebiyle vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı, konuyla ilgili, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasını yaptı.

Kısa bir süre önce moda sektörüne de adım atan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Bahar Candan'ın bu halini unutun! Makyajsız... Bahar Candan'ın bu halini unutun! Makyajsız...
Demet ve Alişan’ın programına sürpriz konuk!Demet ve Alişan’ın programına sürpriz konuk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Müstehcen olmayı seviyor! TikTok'u salladı

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Diğer Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay pozlar! Sosyal medyada gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay pozlar! Sosyal medyada gündem oldu

Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Doğal hali şaşırttı

Bahar Candan'ın bu halini unutun! Makyajsız...

YouTube, Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in videosunu paylaştı! Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

YouTube’dan bomba hareket! O ismi kendi hesabından paylaştı

Demet Akalın hiç iyi değil! 'Ne kadar para verdiğimi bilsen...'

Demet Akalın hiç iyi değil! 'Ne kadar para verdiğimi bilsen...'

Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı! 'İlk gecemiz...'

Kesenin ağzını açtı! Çok sevdiği Miami'de...

Seren Serengil'den Armağan Çağlayan'a itiraf! 'Köpeğimin yanına sığışacak'

Seren Serengil'den Armağan Çağlayan'a itiraf! 'Köpeğimin yanına sığışacak'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.