Jennifer Lopez düğünü yine erteledi! 'Acelemiz yok'

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini açıkladı.

Nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat virüs engeline takılan Lopez, koronavirüs sebebiyle vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini ifade etti.

Şarkıcı, konuyla ilgili, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasını yaptı.

Kısa bir süre önce moda sektörüne de adım atan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.



