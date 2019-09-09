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Jennifer Lopez'e kırmızı halıda protesto

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 09.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Toronto Film Festivali’nde yeni filmi Hustlers’ın galasına katılan Jennifer Lopez, kırmızı halıda poz verirken, hayvan hakları aktivistleri tarafından protesto edildi.

Jennifer Lopez'e kırmızı halıda protesto

Jennifer Lopez önceki akşam Kanada'da yapılan Toronto Film Festivali’nde yeni filmi Hustlers’ın galasına katıldı. 50 yaşındaki ABD’li şarkıcı ve oyuncu, kırmızı halıda bir grup hayvan hakları aktivistinin protestosuna maruz kaldı.

Kürk karşıtı aktivistler, Lopez’in kürk giymesinden dolayı hayvanlardan nefret eden biri olduğunu söyleyerek, "Gerçek kürk giymeyi bırak" yazılı dövizler taşıdı.

Lopez, kırmızı halıda, protestocuları görmezden gelmeye çalışsa da poz verirken konsantre olmakta zorlandı.

Kürk giymekten kaçınmayan Lopez’in yeni filmi Hustlers’ta da kürkle göründüğü sahneler var. Ancak filmdeki kürkün gerçek ya da yapay olduğu bilinmiyor.

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jennifer lopez hustlers

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