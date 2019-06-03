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Jennifer Lopez'in Antalya konserini locadan izlemek 20 bin euro

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Antalya'da Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i locada dinlemek isteyen 20 bin euro, ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlara kaplı 3 katlı villada kalacak.

Jennifer Lopez'in Antalya konserini locadan izlemek 20 bin euro

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.

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Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ile ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti.

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Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise dikkati çekti. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek. Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı.

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REZERVASYONLARDA 'LOPEZ' DEĞİŞİKLİĞİ

Deniz Üstertuna, konserin sadece otellerinin markasına değil, Türkiye'ye yapılmış bir yatırım olduğunu söyledi. Geçen yıl konser serisine başladıklarını ve dünyaca ünlü yıldızların otellerinde konser verdiğini belirten Üstertuna, Tom Jones, Dua Lipa'nın verdikleri konserlerin çok ses getirdiğini söyledi.

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Üstertuna, "Konserler, Türkiye ve Antalya'nın tanıtımına olumlu katkı yapıyor. Bu sene dört büyük konserimiz olacak. James Artur, Jason Derulo, Anne Marie ve Jennifer Lopez konser verecek sanatçılar. Lopez'le anlaşmayı 6 aylık çalışmanın sonunda yapabildik. Bunu duyurduğumuzda da çok ciddi talepler gelmeye başladı. Tatilini özellikle konser dönemine göre ayarlayan ya da tatil rezervasyonlarını o tarihle değiştirmek isteyenler var" dedi.

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ABARTILI DEĞİL MÜTEVAZI TALEPLER

Jennifer Lopez konserinin basında da yer bulmaya başladığını dile getiren Üstertuna, Lopez'in talepleri konusundaki haberin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstertuna, "Bazı haberler bizde olmayan bilgiler içeriyor. Bazı talepleri var ama haberlerde yer alan talepleri olmadı. Abartılı değil, mütevazı talepleri var. Kendi ismine yakışan talepler. Havalimanından özel arazi aracıyla alınmak istedi. Otelimize ait helikopter de var, onunla da alabileceğimizi söyledik" diye konuştu.

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28 LOCADAN BİRİNİ KENDİSİ İÇİN İSTEDİ

Lopez'in konser alanındaki bir locanın kendisine ayrılmasını istediğini aktaran Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. 35 kişilik ekip gelecek. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" dedi.

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KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLI VİLLADA KALACAK

Lopez'e otelin en önemli villalarından biri olan Crown villayı tavsiye ettiklerini dile getiren Üstertuna, şöyle konuştu:

"O villada kalacağını düşünüyoruz. Bu villa kendi örneğinin en iyisi. Genelde, politikacıların ve sanatçıların kaldığı 3 katlı bir villa. 5 yatak odası var. 10 kişi kalabiliyor. Helikopter transferi veriyor. Bu villaya özel bir şoför ve araba veriyoruz. 3500 metrekarelik alandaki villanın ayrı bir havuzu var. Dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmezdir."

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HELİKOPTERLE ŞEHİR TURU

Lopez'e helikopterle şehir turu ve Aspendos'u havadan gösterme teklifi yaptıklarını belirten Üstertuna, "Jennifer Lopez'in burada yapacağı her paylaşım dünyanın her yerine ulaşacak. İsmini açıkladığımız anda bile çok ciddi talepler geldi. Sadece birkaç loca kaldı. Kıramayacağımız misafirimiz olacağı için birkaçını satmayacağız. Satışlar çok iyi. Konser otel müşterisine ücretsiz ama minimum 7 gece konaklama şartımız var" diye konuştu.

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BALAYINI ANTALYA'DA GEÇİRMESİ İÇİN TEKLİF

Lopez'in 3 gece Antalya'da kalacağını belirten Deniz Üstertuna, "Burada dinlenecek. Evliliği söz konusu, balayını otelimizde geçirmesi için teklif yaptık. Yanıtını bekliyoruz" dedi.

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jennifer lopez Antalya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
millet aç para yok diyenlere sesleniyorum ramazan bayramında önceden büyükler ziyarret edilir duaları alınırdı şimdi tatil beldelerinde denize girererek geçiriyorlar tatil beldelerinde doluluk oranı yüzde yüz diyorlar hani para yoktu millette hani domates biber soğan kuyruğuna gien vatandaşlar şimdi bakıyorumda deniz kenarında keyf çatıyorsunuz ha sahi her birimizin cebinde en az 3 bin tl lik cep telefonları var çok fakiriz ya her yeni model çıktımı telefoncularda kuyruğa giriyoruz geceden 10 bin tl lik telefonları alabilmek için. bir yabancı kadını dinlemek için ödenecek paaya bakın hele
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