Jennifer Lopez'in Antalya konserini locadan izlemek 20 bin euro

Deniz Üstertuna, konserin sadece otellerinin markasına değil, Türkiye'ye yapılmış bir yatırım olduğunu söyledi. Geçen yıl konser serisine başladıklarını ve dünyaca ünlü yıldızların otellerinde konser verdiğini belirten Üstertuna, Tom Jones, Dua Lipa'nın verdikleri konserlerin çok ses getirdiğini söyledi.

Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise dikkati çekti. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek. Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı.

Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ile ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti.

Üstertuna, "Konserler, Türkiye ve Antalya'nın tanıtımına olumlu katkı yapıyor. Bu sene dört büyük konserimiz olacak. James Artur, Jason Derulo, Anne Marie ve Jennifer Lopez konser verecek sanatçılar. Lopez'le anlaşmayı 6 aylık çalışmanın sonunda yapabildik. Bunu duyurduğumuzda da çok ciddi talepler gelmeye başladı. Tatilini özellikle konser dönemine göre ayarlayan ya da tatil rezervasyonlarını o tarihle değiştirmek isteyenler var" dedi.

ABARTILI DEĞİL MÜTEVAZI TALEPLER

Jennifer Lopez konserinin basında da yer bulmaya başladığını dile getiren Üstertuna, Lopez'in talepleri konusundaki haberin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstertuna, "Bazı haberler bizde olmayan bilgiler içeriyor. Bazı talepleri var ama haberlerde yer alan talepleri olmadı. Abartılı değil, mütevazı talepleri var. Kendi ismine yakışan talepler. Havalimanından özel arazi aracıyla alınmak istedi. Otelimize ait helikopter de var, onunla da alabileceğimizi söyledik" diye konuştu.

28 LOCADAN BİRİNİ KENDİSİ İÇİN İSTEDİ

Lopez'in konser alanındaki bir locanın kendisine ayrılmasını istediğini aktaran Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. 35 kişilik ekip gelecek. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" dedi.