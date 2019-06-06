Mynet Trend

Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı! Rüzgar ele verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

İlerleyen yaşına ve iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen formda fiziğiyle tüm dünyaya parmak ısırtan Jennifer Lopez onca spora ve diyete rağmen yine de elbisesinin altına korse giydi...

Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı! Rüzgar ele verdi

49 yaşındaki Jennifer Lopez, önceki gün, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme ve Max'in diploma törenine gitti.

Hem eski eşi Anthony'nin hem de nişanlısı Alex Rodriguez'in katıldığı törende Lopez, şıklığıyla da ilgi odağı oldu.

Ancak Lopez'in elbisesinin yırtmacı onun sırrını da gözler önüne serdi.

BGUS_1614247_001

Elbisesinin üzerinde daha iyi görünmesini isteyen Lopez, bu amaçla birçok ünlünün de kullandığı uzun paçalı korselerden giydi.

Fakat yolda yürürken elbisenin yırtmacı açılınca toparlayıcı korse de göründü.

Lopez sonradan olup biteni fark edip elleriyle elbisenin yırtmacını kontrol etse de o anlar fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendilerBoşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendiler
Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez Jennifer Lopez kalça Jennifer Lopez elbise

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendi

Boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendiler

Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım açıklaması!

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Benedict Cumberbatch'in yeni adresi belli oldu

Benedict Cumberbatch'in yeni adresi belli oldu

Ünlüler bayram tatilinde sahillere koştu!

Ünlüler bayram tatilinde sahillere koştu!

Beren Saat'ten sürpriz hamle!

Beren Saat'ten sürpriz hamle!

Jennifer Lopez'in Antalya konserini locadan izlemek 20 bin euro

Jennifer Lopez'in Antalya konserini locadan izlemek 20 bin euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.