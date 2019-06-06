Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı! Rüzgar ele verdi

49 yaşındaki Jennifer Lopez, önceki gün, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme ve Max'in diploma törenine gitti.

Hem eski eşi Anthony'nin hem de nişanlısı Alex Rodriguez'in katıldığı törende Lopez, şıklığıyla da ilgi odağı oldu.

Ancak Lopez'in elbisesinin yırtmacı onun sırrını da gözler önüne serdi.

Elbisesinin üzerinde daha iyi görünmesini isteyen Lopez, bu amaçla birçok ünlünün de kullandığı uzun paçalı korselerden giydi.

Fakat yolda yürürken elbisenin yırtmacı açılınca toparlayıcı korse de göründü.

Lopez sonradan olup biteni fark edip elleriyle elbisenin yırtmacını kontrol etse de o anlar fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

