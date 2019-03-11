Jennifer Lopez’in nişan yüzüğünün değeri dudak uçuklatıyor

Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandığını önceki gün Instagram paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımda Lopez’in iri taşlı yüzüğü yer alıyordu.

Fotoğrafın paylaşımı üzerine Lopez’in nişan yüzüğüyle ilgili detaylar konuşulmaya başlandı.

Mücevher uzmanı Ira Weissman, yüzüğün 11 ila 15 karat arasında olduğunu, değerinin de 5 milyon dolar olabileceğini söyledi. Weissman’a göre bu yüzüğün fiyatı en az 1 milyon dolardan başlıyor.

Zümrüt kesim elmasın 1920’lerde popüler hale geldiğini söyleyen mücevher uzmanı, bu yüzüklerin yeniden moda olduğunu, Amal Clooney ve Beyonce gibi isimlerin bu tarz taşları tercih ettiğini belirtti.

DAHA ÖNCEKİ EVLİLİKLERİNDE HANGİ YÜZÜKLERİ TAKTI?

İlk evliliğini 1997 yılında Onjani Noa ile yapan ve bir yıl süren evlilikte Lopez’in parmağına taktığı yüzüğün değeri milyon dolarlık değil, yüz binlerle ifade ediliyordu.

Lopez 2001 yılında dansçı Cris Judd ile evlendi. Zümrüt kesim taşlı yüzüğünün de tam değeri bilinmese de yüz binlerle ifade edilen bir maddi değerdeydi, milyon dolarlık değildi.

Dördüncü evliliğini Rodriguez ile yapmaya hazırlanan Jennifer Lopez, 2002 yılında Ben Affleck ile nişanlandı. 6,1 karatlık pembe taşlı yüzüğün değeri 2,5 milyon dolardı.

Lopez, 2004 ile 2014 yılları arasında müzisyen Marc Anthony ile evliydi. Anthony, Lopez’e 8,5 karatlık 4 milyon dolar değerinde mavi elmas yüzükle evlenme teklif etti.



