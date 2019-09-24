Jennifer Lopez’in oynadığı Hustlers’a dava açacak

Jennifer Lopez’in hayat verdiği karakterin kendi hayat hikayesinden yola çıkılarak yazıldığını söyleyen Samantha Barbash, kendisine bununla ilgili bir telif ücreti ödenmediği taktirde filmin yapımcılarını dava edeceğini söyledi. Barbash’ın avukatı olan Bruno Gioffre, Barbash’la anlaşmaya varması için film şirketine geride bıraktığımız pazartesi günü bir mektup gönderdiğini ve şirketin Barbash’la anlaşma yapmak için 10 günü olduğunu açıkladı. Ancak şirket yetkilileri halka mal olmuş böylesi bir haberin filmleştirilmesi konusunun Barbash’ın onayına ihtiyaç duymadığını ve gerçeklere dayanan öyküleri anlatmaya devam edeceklerini söylediler.

Filmdeki performansı ile adım adım Oscar’a doğru koşan Jennifer Lopez’in başrolünü üstlendiği Hustlers filmi, geçtiğimiz günlerde içerdiği müstehcen görüntüler yüzünden Malezya’da yasaklanmıştı.

“JENNIFER ÜCRETSİZ ÇALIŞMIYOR”

Sözcü’nün haberine göre: Yaşanan gelişmelerin ve karşılıklı açıklamaların ardından fikri alınan Samantha Barbash; “Film şirketi benim hikayemi çaldı! Ayrıca J.Lo ücretsiz çalışmıyor… Hayat hikayemi anlatan bir filmden telif istemem neden bu kadar rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

Barbash, 2017 yılında, striptiz yaptığı kulüpte müşterilerine uyuşturucu verip kredi kartlarını çalma suçunu işlediğini kabul etmişti. Beş yıllık hapis cezası alan Barbash, şartlı tahliye edilmişti.



