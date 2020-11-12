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Jennifer Lopez’li Marry Me’den yeni kare geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jennifer Lopez’in başrolünü Owen Wilson’la paylaştığı, sountrack’ini ünlü şarkıcı Maluma ile hazırladığı Marry Me’den yeni görsel yayınlandı.

Jennifer Lopez’li Marry Me’den yeni kare geldi

Jennifer Lopez ve Owen Wilson’lı Marry Me filminden yeni bir fotoğraf yayınlandı. Lopez, geçtiğimiz haftalarda film için ünlü şarkıcı Maluma ile birlikte hazırladıkları soundtrack’i yayınlamıştı. Romantik komedi türündeki film, Bobby Crosby’nin çizgi romanından beyaz perdeye uyarlandı.

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JENNİFER LOPEZ’Lİ MARRY ME KONUSU

Marry Me, rock yıldızı nişanlısıyla Madison Square Garden’da evlenmek üzere olan bir pop yıldızına odaklanıyor. Düğüne dakikalar kala nişanlısının onu asistanıyla aldattığını öğrenen pop yıldızı sahnede sinir krizi geçirir. Kalabalıktan rastgele birini seçer ve onunla evlenmeye karar verir.

Marry Me'nin oyuncu kadrosunda Jennifer Lopez ve Owen Wilson'ın yanı sıra Sarah Silverman, Chloe Coleman, Jimmy Fallon, Michelle Buteau, John Bradley gibi isimler yer alıyor. Marry Me'nin soundtrackleri için Lopez ve Maluma işbirliği yaparak bir soundtrack albümü hazırladı. İkili, geçtiğimiz aylarda Pa'Ti + Lonely isimli bir şarkı yayınlamışlardı.

Kat Coiro yönetmenliğindeki Mary Me'nin 14 Mayıs 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

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