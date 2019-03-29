Jennifer Lopez, New York sokaklarında bornozla yakalandı!

En son nişanlısı Alex Rodriguez'in, bir Zoe Gregory adlı modele cinsel organının fotoğrafını gönderip, grup ilişki teklif ettiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Jennifer Lopez, bu kez New York'un Greenwich kasabasında bornozla yürürken paparazilere yakalandı.

Playboy yıldızı 44 yaşındaki Zoe Gregory, Rodriguez'den telefonuna gelen mesajları paparazzilerle paylaşmıştı.

Jennifer Lopez, 2 haftalık nişanlısı hakkında çıkan bu haberlere aldırış etmemeyi tercih etti. Hatta Alex Rodriguez-Jennifer Lopez çifti, New York'ta çocuklarıyla yemeğe çıkıp aşk dolu bir gece geçirmişlerdi. Ancak Alex Rodriguez'in kendisine müstehcen fotoğraflar ve mesajlar attığını öne süren Zoe Gregory, Lopez'e "Mesajları kendisine gösterebilirim." diyerek misillemesini sürdürdü.

Greenwich kasabasındaki, "Hustlers" adlı filmin setine gittiği öğrenilen bornozlu Lopez'in gergin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

Merakla beklenen "Hustlers" adlı filmin çekimleri devam ederken Lopez'in filmde bir striptizciyi canlandıracağı bilgisi ise gelmişti.





