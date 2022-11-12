Jennifer Lopez: Soyadım artık 'Affleck' ve bundan gurur duyuyorum

Yaklaşık 17 yıl sonra bir araya gelen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, nam-ı diğer 'Bennifer' görkemli bir düğüne dünya evine girmişti.

ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle evlenen ve düğün sonrası balayı görüntüleriyle sık sık gündeme gelen çift, Ralph Lauren etkinliğinde ilk defa evli çift pozu vermişti.

Evliliğinde çok mutlu olduğunu sık sık dile getiren Latin şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Vogue dergisine kapak oldu.

Efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz’e poz veren 53 yaşındaki şarkıcı, Affleck ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"SOYADIM ARTIK AFFLECK"

Lopez “İnsanlar bana hala Jennifer Lopez diyor ama resmiyette soyadım artık Affleck çünkü biz artık ‘biriz’. Bundan gurur duyuyorum. Bunda bir sorun görmüyorum. Bu daha çok bir ‘güç göstergesi’ gibi. Hayatımın ve kaderimin kontrolü bende ve bir kadın ve insan olarak güçlü hissediyorum” dedi.

Affleck'in kendi soyadı Lopez'i kullanıp kullanmayacağı sorulan müzisyen "Çok geleneksel bir hareket değil, romantik bir tarafı da yok" cevabını verdi.

"ARAMIZDAKİ ŞEY GERÇEK AŞK"

2000’li yılların başında ayrılmaları ve 17 sonra bir araya gelmeleri hakkında konuşan Lopez, “Aramızda ‘gerçek aşkın’ var olduğuna hep inanmıştım. Hayatımdaki insanların, Ben’in benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyor. Tekrar bir araya geldiğimizde, tüm o duygular yeniden gün yüzüne çıktı” dedi.

"ONA UYGUN OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORLARDI"

Lopez, röportajda, “O zaman çok gençtik, çocuğumuz veya bizi bağlayan şeyler yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı yaşıyorduk. Kimseden saklanma ihtiyacı duymuyorduk. Ama insanların birlikte olmamızı istemiyordu. Benim ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı. Kendimi o zaman savunmaya aldım. Keşke bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilsem” ifadelerini kullandı.



2004 ile 2014 yılları arasında Marc Anthony ile evli kalan Lopez, “Birçok ilişki yaşıyorsunuz, arıyorsunuz, bağlanıyorsunuz veya kopuyorsunuz. Sonra kendinize ‘Hayat bu mu gerçekten?’ diye soruyorsunuz. Sonra her şey rayına oturuyor” dedi.

