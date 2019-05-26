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Jennifer Lopez turne öncesi hazırlıkta! Sosyal medyaya salladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

49 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez yaptığı paylaşımla yine Instagram'ı salladı. Lopez spor salonunda yaptığı paylaşımla gençlere taş çıkarttı.

Jennifer Lopez turne öncesi hazırlıkta! Sosyal medyaya salladı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, spor tutkusu ve fit vücuduyla biliniyor.

49 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafıyla vücudunun son halini takipçilerine gösterdi.

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Ayna selfie’si çeken Lopez, belirgin karın kaslarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, fotoğrafını “Provalar öncesi hazırlık. Turne zamanı yaklaştı” mesajıyla paylaştı.

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Lopez, 7 Haziran’da başlayacağı It’s My Party adlı Amerika turnesi kapsamında, 24 Temmuz’da 50’nci doğum gününü de kutlayacak.

TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yedi yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki günlerde ünlü beyzbolcu Alex Rodriquez'le nikah masasına oturacak olan JLO, evlilik öncesi çıktığı 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek.

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