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Jennifer Lopez uyanır uyanmaz paylaştı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Lopez hesabından paylaştığı ve makyajsız göründüğü son fotoğraf ile kafaları karıştırdı.

Jennifer Lopez uyanır uyanmaz paylaştı olay oldu

Kısa süre içerisinde iki milyondan fazla beğeni alan 51 yaşındaki Jennifer Lopez’in fotoğrafı; makyajsız ve doğal şeklinde yorumlanırken bazı takipçileri tarafından da ‘uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım’ şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

Uyanır uyanmaz kamera karşısına geçen ve selfie çeken Lopez, fotoğrafın altına “Herkese günaydın” notunu düştü.

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Lopez’in bu karesi, aldığı farklı yorumlar yüzünden takipçilerinin de kafasını karıştırdı.

Hatta bazı takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü ‘Sabah suratı’ hashtagi üzerinden çok sayıda esprili yorumda bulundu ve ‘Sabah uyandığında böyle görünüyorsa…’ şeklinde notlar yazdı.

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