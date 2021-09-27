MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında aşka geldi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında aşka geldi

27.09.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkları 17 yıl sonra yeniden alevlenen eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilişkilerini artık kimseden gizlemiyor. 'Bennifer' New York sokaklarında, etraftaki bakışlara aldırmadan öpüşürken objektiflere takıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck New York sokaklarında aşka geldi

Jenniffer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden alevlenen aşklarını herkese göstermekten kaçınmıyor.

BGUS_2228987_002

'Bennifer' olarak adlandırılan çift, New York sokaklarında çekilen fotoğraflarıyla bunu kanıtladı.
52 yaşındaki Lopez ile 49 yaşındaki Affleck, Madison Square Park'ta sarmaş dolaş yürüyüş yapıp, birbirlerini öperken objektiflere takıldı.

BGUS_2228987_004

Sohbet esnasında çok eğlenen Amerikalı çiftin etraftaki bakışlara aldırmadan birbirlerine sevgilerini göstermekten çekinmemeleri gözlerden kaçmadı.

BGUS_2228987_006

17 yıl önce evlenmek üzereyken ayrılan çift, nisan ayından bu yana birlikte.

BGUS_2228987_008

Her ikisinin de önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarının da kaynaşmasını sağlayarak tam bir aile oldu.

BGUS_2228987_015

İlişkileri yıllar sonra yeniden alevlenen ikili, nisan ayından bu yana paparazzilerin radarındaydı.
BGUS_2228987_003

'Bennifer', temmuz ayında sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini resmen doğrulamıştı. Lopez Instagram sayfasında Affleck ile öpüşme fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

BGUS_2228987_024
Lopez, şarkıcı Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. İkiz çocukları olan çift, 2014'te boşandı. Ben Affleck de 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.
BGUS_2228987_017

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafıMüstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafı
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Müge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladıMüge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.