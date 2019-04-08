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Jennifer Lopez yeni klibi Medicine için çok cesur!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şu sıralar nişanlısı tarafından aldatıldığı iddiasıyla gündemde olan Jennifer Lopez yeni klibiyle müzik dünyasına bomba gibi döndü. Lopez giydiği cesur kıyafetlerle klipten çok konuşulacak gibi.

Jennifer Lopez yeni klibi Medicine için çok cesur!

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve French Montana klibi magazin gündemine bomba gibi düştü. 49 yaşındaki Jennifer Lopez'in müzik piyasasına dönüşü muhteşem oldu.

Medicine klibi için cesur davranan Lopez şu sıralar film çekimi ve evlilik hazırlığıyla gündemde. Ama belli ki Lopez pek yorulmuyor.

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Kovboy şapkası ve derin dekoltesiyle klipte dikkat çeken Lopez yine oldukça cesur davranmış.

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Lopez'in klipte görünen bir diğer kıyafeti ise siyah ve derin yırtmaçlı. Öyle ki frikik vermenin kıyısında dolaşmış ünlü şarkıcı.

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Giydiği kostümlerle klipten çok konuşulacağı benzeyen Lopez hayranlarını yine şaşırtmadı.

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Şu sıralar striptiz eğitimi alan Lopez onu da atlamamış ve klibin bir kısmında da direğin üzerinde pozlar vermiş.

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Anahtar Kelimeler:
jennifer lopez Medicine

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