Jensen Huang Nvidia’ya geri mi dönüyor? Yakın çevresiyle görüştüğü iddia edildi

Bazı Nvidia çalışanları ve Silikon Vadisi'nden isimler Huang'ın dönmesini istiyor. Elon Musk ve Epic Games'in patronu Tim Sweeney de dönüşü için kamuoyuna açık çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Nvidia yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde Huang hakkında bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, Huang'ın eşine, ABD hükümetinin Çin hükümeti için çalışan bir casus olduğuna inandığı kişiyle sadakatsiz davrandığı iddiasına odaklanıyordu. Nvidia o sırada ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını söyledi ve eldeki tüm bilgileri incelemek için soruşturmayı sürdürdü.

Birkaç gün sonra New York Times, Huang'ın kendisine bağlı çalışan Nvidia'nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığını bildirdi. Reuters ise aynı gün, Huang'ın başka bir çalışanla da ilişki yaşadığını ileri sürdü. Bu haberler ve yeni söylentiler yayımlanırken Huang istifasını açıkladı.

NVIDIA CEO'LUĞUNA DÖNÜŞ GİRİŞİMİ

Huang'ın destekçilerinden biri, "Öncü yapay zekâ laboratuvarlarının dışındaki teknoloji dünyasında önemli olan herkes Jensen'ı seviyor" dedi. Aynı kişi, Silikon Vadisi'ndeki liderlerin Beyaz Saray'ın desteğini alma umuduyla Huang'ın dönüşü için "savaş odası" kurmakta olduğunu söyledi. Girişimin sonuç verip vermeyeceği belirsiz ancak Huang'ın da girişimi desteklediği söyleniyor.

Huang'ın dönüşünü savunanlardan biri ise "Astıyla ilişki yaşamak işten çıkarılma gerekçesidir" sözleriyle girişimin önündeki güçlüğü kabul etti.

Nvidia da Huang'ın yerine geçecek kişiyi bulmak için çalışıyor. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress şu anda geçici CEO olarak görev yapıyor. Financial Times'a göre Nvidia yönetim kurulu, olası halef olarak Arm CEO'su Rene Haas ile temasa geçmiş durumda.

Kaynak: IGN