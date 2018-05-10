SPOR

Jeremain Lens'e sürpriz talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Gelecek sezon Süper Lig'de önemli yerlere gelmek isteyen Rizespor'un transferdeki ilk hamlesinn Jeremain Lens olduğu iddia edildi.

Jeremain Lens'e sürpriz talip

İbrahim Üzülmez'in talip olduğu ifade edilen Lens için destek sözünün verildiği, bonservisi ile olmasa bile bir sezon kiralık olarak forma giyebileceği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22'si Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, 4 gol 5 asistle oynayarak beklentilerin altında kaldı.

(A SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Jeremain Lens Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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