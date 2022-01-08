Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış ve saymayı bitirene dek evinden çıkmamıştır?

2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayınlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

A- 3 saat

B- 3 gün

C- 3 hafta

D- 3 ay

Doğru cevap: D seçeneği - 3 ay

