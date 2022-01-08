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  4. Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış ve saymayı bitirene dek evinden çıkmamıştır?

Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış ve saymayı bitirene dek evinden çıkmamıştır?

08.01.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Jeremy Harper sorusu sosyal medyada gündem oldu. "2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayınlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış ve saymayı bitirene dek evinden çıkmamıştır?

2007'de Jeremy Harper yaklaşık ne kadar sürede 1'den 1 milyona kadar sesli olarak saymış, bunu canlı olarak yayınlamış ve saymayı bitirene kadar da evinden çıkmamıştır?

A- 3 saat
B- 3 gün
C- 3 hafta
D- 3 ay

Doğru cevap: D seçeneği - 3 ay

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