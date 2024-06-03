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  4. Jess Molho ve Zeynep Molho'nun boşanacağı iddia edildi! Akla o sözleri geldi

Jess Molho ve Zeynep Molho'nun boşanacağı iddia edildi! Akla o sözleri geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 12:01
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TV8'de sunucu olan Jess Molho ile yönetmen Zeynep Molho'nun 23 yıllık evliliğinin biteceği iddia edildi. Boşanma iddiaları gündemdeyken Fedon ile Jess’in bu diyaloğu gündem oldu.

Jess Molho ve Zeynep Molho'nun boşanacağı iddia edildi! Akla o sözleri geldi

'Sihirli Annem' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ardından pek çok projede yer alan şimdilerde ise Gel Konuşalım'ı sunan Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho ile boşanacağı haberleri gündem oldu.

İddialar göre İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran 47 yaşındaki oyuncu ve sunucu, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Jess Molho'nun boşanma haberleri sonrası sosyal medyada Fedon ile 3 ay önce yaptığı bir diyalog gündem oldu.

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Fedon sunucuya "Eşinin elini ilk tuttuğun heyecanı bugün alıyor musun?" diye sorunca Jess "Evet ilk günkü gibi heyecan duyuyorum, yemin ediyorum" demişti.

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Jess Molho
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