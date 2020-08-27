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Jessica May ve Hilmi Cem İntepe ‘Maria ile Mustafa' dizisinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, rol aldıkları dizi için Kapadokya’dan sonra İstanbul’da çekim yaptı. İkili, sete verilen arada sahilde yürüyüşe çıktı.

Jessica May ve Hilmi Cem İntepe ‘Maria ile Mustafa' dizisinde buluştu

Survivor 2018 yarışmacısı Hilmi Cem İntepe ve Yeni Gelin dizisinde Bella karakteriyle hafızalara kazınan Jessica May, Atv'nin yeni dizisi ‘Maria ile Mustafa' dizisinde buluştu.

Dizi çekimleri için Kapadokya'ya giden Jessica May, Kapadokya’ya ilk kez gittiğini söyledi.

Brezilyalı oyuncu Jessica May, “Resmen büyülendim. Çok güzel bir yer. Kapadokya’da Litvanya Fahri Konsolosluğu’nu da ziyaret ettim. Ailemin kökeni hakkında bilgiler aldım” dedi.

''BÜYÜLEYİCİ BİR YER''

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Hilmi Cem İntepe de “Ben normalde Bodrum’da yaşıyorum. Kapadokya benim için çok farklı bir deneyim oldu. Büyüleyici bir yer. İstanbul’daki çekimler bitti, birazdan yola çıkıp memleketimize döneceğiz” diye konuştu. (magazinburada)

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