Jessica Simpson 45 kilo verdi!

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten altı ay sonra 45 kilo verdi.
Simspon, mart ayında, hamileliğinin son döneminde 108 kiloya kadar çıktığını belirterek, “İmkansız olduğunu düşündüğümde çok çalışmayı seçtim” dedi.
3 yaşındaki Simpson, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
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