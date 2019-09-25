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Jessica Simpson 45 kilo verdi!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Şarkıcı Jessica Simpson, doğumundan 6 ay sonra inat etti ve zayıfladı! Simpson instagram'da ince fiziğini gösterdi. Jessica Simpson hamilelik döneminde 108 kiloya kadar çıkmıştı.

Jessica Simpson 45 kilo verdi!

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten altı ay sonra 45 kilo verdi.

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Simspon, mart ayında, hamileliğinin son döneminde 108 kiloya kadar çıktığını belirterek, “İmkansız olduğunu düşündüğümde çok çalışmayı seçtim” dedi.

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3 yaşındaki Simpson, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

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