Jessica Simpson üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Jessica Simpson, ikinci kez bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu, yeni doğan kızına Birdie Mae adını verdi.

Simpson, eşi Eric Johnson ile birlikte yeni bebeklerine salı akşamı Los Angeles’ta kavuştu.

Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Simpson, kızının tam adının Birdie Mae Johnson olduğunu ve 4,5 kilo doğduğunu belirtti.

Simpson’ın paylaştığı fotoğrafta, altı yaşındaki kızı Maxwell’in yeni kardeşiyle buluşma anı görülüyor. Simpson’ın beş yaşında Ace adında bir de oğlu bulunuyor.

Amerikan basınına göre, doğum yaptığı hastanede Simpson’ın eşinin yanı sıra babası Joe Simpson ve diğer aile üyeleri de hazır bulundu.

