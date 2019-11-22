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Jet Fadıl'dan Sülün Osman'a en ünlü dolandırıcılar ve lakapları!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Türkiye'de yaptıkları vurgunlarla günlerce, aylarca hatta yıllarca hafılardan silinmeyen en ünlü dolandırıcıların yaratıcı lakapları sizleri güldürürken düşündürecek. İşte o dolandırıcılar ve lakapları...

Jet Fadıl'dan Sülün Osman'a en ünlü dolandırıcılar ve lakapları!

Türkiye'de dolandırıcılık dendiğinde akla ilk gelen en ünlü dolandırıcı Jet Fadıl'dır muhtemelen. Son zamanlarda ise çiftlikbank ile büyük bir vurguna imza adan Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'da gündemdeki yerini koruyor. Peki, diğer ünlü dolandırıcılar kimler ve lakapları neler? İşte Türkiye'de büyük vurgunlara imza atmış, dolandırıcılığın kitabını yazmı o dolandırıcılar ve inanılmaz lakapları...

1. 14 kadını evlendirme vaadiyle dolandıran "Casanova Mikail"

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Ankara'da, kendisini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan "Casanova" lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.

2. Evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullanan "Binbir Surat"

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Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi "Binbir Surat" lakaplı kadın, Ankara'da yakalandı.

3. Kendisini gizli polis olarak tanıtan "Dayı"

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2 kişinin 32 bin dolar, 6 bin avro ve 36 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı.

4. Geçtiğimiz aylarda sıkça konuşulan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın

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27 yaşındaki Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandı. Rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

5. "Yılan" lakaplı dolandırıcı Serpil Y.

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Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonet, 40 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulmuştu. Hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşip 3 yıl hapis cezası bulunan 37 yaşındaki Serpil Y. gözaltına alındı.

6. 1980'lerde başlayan banker furyasında yıldızı parlayan Banker Kastelli

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1980'li yıllarda, milli gelir 70 milyon dolar civarındaydı. O günlerde elinde 100 milyar para toplayan Kastelli'nin 40 bankanın, bankerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla işleri birden tersine döndü. İflas eden Kastelli yurt dışına kaçtı. Bir süre sonra yurda dönen Kastelli, silahla intihar etti...

7. 20 yıl önce, Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine giren "Titan Kenan" lakaplı Kenan Şeranoğlu

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Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşaalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra tüm mal varlığını kaybettiğini, akbil ile İstanbul'da dolaştığını iddia etti.

8. Bir barda kendisini 'İş adamı Osman Bey' olarak tanıtan ve tüm gece yiyip içip eğlendikten sonra, hesabı kadınlara ödeten "Sülün Osman"

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Sülün Osman'ın zamanında çevirdiği dolaplar, filmlere bile konu olmuş. Kendisi, Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı Anadolu'dan İstanbul'a gelen saf tüccarlara satma yeteneğine sahipmiş. Hatta mahkemede hakime ''Kusura bakma hakim bey, memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım'' diyecek kadar da kendinden emin bir isim.

9. Telefonla aradığı kişilere, kendisini polis ve savcı gibi tanıtan "Akrobat" lakaplı dolandırıcı

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Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri olan "Akrobat" lakaplı" dolandırıcı tutuklandı.

10. İnsanları televizyon ekranlarında defalarca dolandırmayı başarmış ender kişilerden biri olan "Jet Fadıl" lakaplı Fadıl Akgündüz

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"İmza" isimli otomobil yapacağı iddiasıyla ortaya çıkıp binlerce insanı dolandıran ve hapis yatan Fadıl Akgündüz, cezaevinden çıktıktan sonra bağımsız milletvekili seçilmeyi de başarmış birisi.

11. 16 yıldır aranan "Altın Çocuk" lakaplı Gökhan S.

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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 16 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Altın çocuk" Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

12. Kendisini ekonomist olarak tanıtan ve onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen "Bitcoin Safiye"

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Aydın'da, kendisini ekonomist-broker olarak tanıtan Safiye Gökçe Y.'nin polis, doktor, hemşire, asker, akademisyen, adliye çalışanı gibi çeşitli mesleklerde bulunan 40 kişiyi, toplam 600 bitcoin yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı öne sürüldü. Safiye Gökçe Y.'nin vatandaşları "kaldıraç" yöntemi denilen bir yöntemle dolandırdığı iddia edildi.

13. Genellikle azınlıkları dolandırmasıyla ünlü olan "Raki" lakaplı Güney Zobu

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1980'li yılların ünlü dolandırıcısı Raki, genelde yasa dışı işler yapanları dolandırdığı için bu kişiler kendisini şikayet edemezmiş. Raki, zamanında -dolar taşımanın suç olduğu yıllarda- Almancı ya da Amerikalı kılığında büyük otellerde bavulla döviz satma vaadiyle çok kişiyi dolandırmıştı.

14. 12 farklı hırsızlık suçundan aranan ve geçtiğimiz hafta tutuklanan "Pet Şişe Refiye"

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Kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için "Pet Şişe Refiye" lakabıyla anılan Refiye Aksu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılar türkiye dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
en büyük dolandırıcıları yazamamışlar. sanırım 40-50 yıl sonra diğer nesiller yazabilir
acaba bu resim karesinde Cubbeli Ahmet Hoca neden var bu nasıl bir çamur atmadır nasıl bir islam düşmenlığıdır...
@uzakyol74 sizin dünyadan haberiniz yok az internet kullanmayı öğrenin internet sadece sizin sığ düşüncelerinizi yazmanız için yok. Bu tarz yorumlar yapıp komik duruma düşüyorsunuz onun da farkında değilsiniz.
@uzakyol74 Hayır cübbeli nin bu dolandırıcının yanında ne yapıyor diye sormuyor neden cübbelinin olduğu fotoğraf var diye soruyor adam jet fadıla çamur attılar dedi vallahi de dedi adam bir daha dolandırsa yeridir
TSK personelini Forexden kazanıp! Kar payı vermek vaadi ile topladığı paraları buhar ederek dolandıran Hanifi YER isimli Mersinde yaşayan Uzman Erbaşlıktan ayrılma birleri var.
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