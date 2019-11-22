Jet Fadıl'dan Sülün Osman'a en ünlü dolandırıcılar ve lakapları!

Türkiye'de dolandırıcılık dendiğinde akla ilk gelen en ünlü dolandırıcı Jet Fadıl'dır muhtemelen. Son zamanlarda ise çiftlikbank ile büyük bir vurguna imza adan Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'da gündemdeki yerini koruyor. Peki, diğer ünlü dolandırıcılar kimler ve lakapları neler? İşte Türkiye'de büyük vurgunlara imza atmış, dolandırıcılığın kitabını yazmı o dolandırıcılar ve inanılmaz lakapları... 1. 14 kadını evlendirme vaadiyle dolandıran "Casanova Mikail" Ankara'da, kendisini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan "Casanova" lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. 2. Evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullanan "Binbir Surat" Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi "Binbir Surat" lakaplı kadın, Ankara'da yakalandı. 3. Kendisini gizli polis olarak tanıtan "Dayı" 2 kişinin 32 bin dolar, 6 bin avro ve 36 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı. 4. Geçtiğimiz aylarda sıkça konuşulan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın 27 yaşındaki Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandı. Rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

5. "Yılan" lakaplı dolandırıcı Serpil Y. Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kamyonet, 40 kilometre süren kovalamacanın ardından durdurulmuştu. Hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşip 3 yıl hapis cezası bulunan 37 yaşındaki Serpil Y. gözaltına alındı. 6. 1980'lerde başlayan banker furyasında yıldızı parlayan Banker Kastelli 1980'li yıllarda, milli gelir 70 milyon dolar civarındaydı. O günlerde elinde 100 milyar para toplayan Kastelli'nin 40 bankanın, bankerleri saf dışı bırakan karara imza atmasıyla işleri birden tersine döndü. İflas eden Kastelli yurt dışına kaçtı. Bir süre sonra yurda dönen Kastelli, silahla intihar etti... 7. 20 yıl önce, Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine giren "Titan Kenan" lakaplı Kenan Şeranoğlu Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşaalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra tüm mal varlığını kaybettiğini, akbil ile İstanbul'da dolaştığını iddia etti. 8. Bir barda kendisini 'İş adamı Osman Bey' olarak tanıtan ve tüm gece yiyip içip eğlendikten sonra, hesabı kadınlara ödeten "Sülün Osman" Sülün Osman'ın zamanında çevirdiği dolaplar, filmlere bile konu olmuş. Kendisi, Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı Anadolu'dan İstanbul'a gelen saf tüccarlara satma yeteneğine sahipmiş. Hatta mahkemede hakime ''Kusura bakma hakim bey, memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım'' diyecek kadar da kendinden emin bir isim.