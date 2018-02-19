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Jet Sosyete 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Jet Sosyete ilk bölümü izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2018 15:56 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 2. yeni bölüm fragmanı, dün akşam ekrana gelen ilk bölüm sonrasında yayınlandı. Gülse Birsel'in uzun zamandır beklenen yeni dizisi Jet Sosyete, dün akşam Star TV'de izleyicilerin beğenisine sunuldu. İlk bölüm için yapılan yorumlar, seyirciyi ikiye bölmüş durumda. TT olan Jet Sosyete için yapılan yorumlar, beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor. Jet Sosyete ilk bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Jet Sosyete 2. yeni bölüm fragmanı...

Jet Sosyete 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Jet Sosyete ilk bölümü izle!

Jet Sosyete 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete, gecenin de en çok konuşulan konusu olmayı başardı. Diziyi ilk bölümden beğenen olduğu gibi eleştirenler de oldu. Gülse Birsel'in uzun zamandır beklenen yeni dizisi Jet Sosyete ilk bölümü, seyircilerden farklı tepkiler aldı. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya sonrasında beklentiyi yüksek tutan izleyici, diziye dair yorumlarını tweet atarak belirtiler. Peki Jet Sosyete ilk bölümde neler oldu? Dizinin ilk bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Jet Sosyete 2. yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini anlatan Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı da izleyenleri güldürmeye başardı. Gülse Birsel'in uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü dizisi Jet Sosyete dizisi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dün akşam ekrana gelen ilk bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete yeni bölüm komedi kaldığı yerden devam ediyor. İşte Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı...



JET SOSYETE İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir. Jet Sosyete ilk bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Jet Sosyete ilk bölüm izle

JET SOSYETE GECENİN BİRİNCİSİ

AB ve 20+ABC1 katerorilerinde birinci başlayan Jet Sosyete, sosyal medyanın da gündeminden düşmedi. Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yaptığı 'Jet Sosyete' dün gece izleyici ile buluştu.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan gibi yıldız oyuncuların performansları hem sosyal medyada hem de ekran önünde çok beğenildi.

GÜLSE BİRSEL ÖZLEMİ BİRİNCİLİK GETİRDİ!

Jet Sosyete AB, ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu. Dizi, AB izleyici kitlesinde 10.31 izlenme oranı ve 22.26 izlenme payı; 20+ABC1’de 9.06 izlenme oranı ve 18.95 izlenme payıyla ilk 100 sıralamasında birinciliğe oturdu.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un rol adığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek “Jet Sosyete” her Pazar 20.00’de Star’da.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
film cok kotu yakinda final yaparlar
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