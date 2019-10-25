Jet Sosyete 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fatih Artman ve Çiğdem Tunç sürprizi! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. İzleyicilerine sürpriz yaparak sezonu iki bölümle birlikte açan ‘Jet Sosyete’nin bu hafta yayına girecek üçüncü bölümünde kahkaha fırtınasına tüm hızıyla devam edecek. Jet Sosyete'nin merakla beklenen 3. yeni bölümü ise 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak.



JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE FATİH ARTMAN VE ÇİĞDEM TUNÇ SÜRPRİZİ!

‘Jet Sosyete’nin üçüncü sezon üçüncü bölümünde ünlü oyuncu Fatih Artman, İlayda’nın maço sevgilisi Yaman karakteriyle, usta aktris Çiğdem Tunç ise magazin blogger’ı karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM KONUSU

Safiye, Şennur’un bedavacılığından bıktığı için evde Alman usulü uygulamasına geçer. Yatırımlarını değerlendirmek üzere altın almaya karar veren Safiye, kuyumcunun köyden arkadaşı çıkmasıyla yüzde kırk indirim alır. Böylece Şennur’un altın alması için verdiği paranın bir kısmını cebine atar.

Askerlik arkadaşı Şevko’nun düğünü için altın almak isteyen Cengiz, Safiye’nin tanıdık indiriminden yararlanmak ister ve birlikte kuyumcuya giderler. Cengiz, kendini Safiye’nin kocası Yaşar olarak tanıtır. İndirim işi çok hoşuna gidince, Cengiz bu kez Gizem’e doğum günü hediyesi almak için bir kez daha kuyumcunun kapısını çalar.