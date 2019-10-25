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Jet Sosyete 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fatih Artman ve Çiğdem Tunç sürprizi! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 25.10.2019 01:32 | Son Güncelleme

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Jet Sosyete dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Puhu TV'de yayınlanan Jet Sosyete'nin 3. sezon 3. yeni bölümünde, Behzat Ç. dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Fatih Artman ile ünlü sunucu Çiğdem Tunç da rol alacak. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete'nin yeni bölümünde, internette yayınlanan bir video Gizem'i zor duruma düşüyor. Gizem evine gelen icrayla büyük bir şok yaşıyor. Peki Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. İzleyicilerine sürpriz yaparak sezonu iki bölümle birlikte açan ‘Jet Sosyete’nin bu hafta yayına girecek üçüncü bölümünde kahkaha fırtınasına tüm hızıyla devam edecek. Jet Sosyete'nin merakla beklenen 3. yeni bölümü ise 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak.

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JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE FATİH ARTMAN VE ÇİĞDEM TUNÇ SÜRPRİZİ!
‘Jet Sosyete’nin üçüncü sezon üçüncü bölümünde ünlü oyuncu Fatih Artman, İlayda’nın maço sevgilisi Yaman karakteriyle, usta aktris Çiğdem Tunç ise magazin blogger’ı karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

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JET SOSYETE YENİ BÖLÜM KONUSU
Safiye, Şennur’un bedavacılığından bıktığı için evde Alman usulü uygulamasına geçer. Yatırımlarını değerlendirmek üzere altın almaya karar veren Safiye, kuyumcunun köyden arkadaşı çıkmasıyla yüzde kırk indirim alır. Böylece Şennur’un altın alması için verdiği paranın bir kısmını cebine atar.

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Askerlik arkadaşı Şevko’nun düğünü için altın almak isteyen Cengiz, Safiye’nin tanıdık indiriminden yararlanmak ister ve birlikte kuyumcuya giderler. Cengiz, kendini Safiye’nin kocası Yaşar olarak tanıtır. İndirim işi çok hoşuna gidince, Cengiz bu kez Gizem’e doğum günü hediyesi almak için bir kez daha kuyumcunun kapısını çalar.

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Cüzdanını evde unutan Gizem, oturduğu kafede hesabı ödeyebilmek için yanına gelip fotoğraf çektiren hayranlarından para rica eder. Fotoğraf için para aldığı esnada bir magazin blogger’ı video çeker. Bu videonun internette yayılması ve ardından eski bir borç yüzünden eve icra gelmesi Gizem’i zor durumda bırakır.

İlayda arkadaşlarıyla eğlenirken maço tavırlı bir erkekle tanışır ve onunla kahve içmeyi kabul eder. İlayda bu yeni ilişkisinden kurtulmak için birçok yol dener ancak konu sürekli evliliğe gelmektedir.

Her cuma yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak ‘Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

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