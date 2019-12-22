Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi! Jet Sosyete yılbaşı özel bölümü ne zaman?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete’nin, ‪puhutv.com‬’da 27 Aralık Cuma günü yayına girecek “Yılbaşı Özel Bölümü” için Ata Demirer ve Gülse Birsel uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti.

Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.

Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı. Ata Demirer ve Gülse Birsel, fenomen dizi Jet Sosyete'de yıllarca birlikte rol almıştı.

Jet Sosyete, sürprizlerle dolu yılbaşı özel bölümüyle 27 Aralık Cuma 20.00'de PuhuTV'de.

EKRANA ARA VERECEK

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahin Irmak ve Enis Arıkan'ın paylaştığı Jet Sosyete, 27 Aralık'ta Puhu TV'de yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümüyle sezonun ilk yarısına ara verecek.

