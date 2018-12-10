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Jet Sosyete'de kıskançlık krizi! Jet Sosyete 2. sezon 9. yeni bölüm fragmanı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 10.12.2018 23:34 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisinin 2. sezon 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni bölümünde Yüksel ve Özpamuk ailelerinin arasında gerginlik yaşanıyor. Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin de hayatı değişiyor. Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranması ise Cengiz'i kıskançlık krizine sokuyor. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete yeni bölümüyle Çarşamba akşamı TV8'de.

Jet Sosyete'de kıskançlık krizi! Jet Sosyete 2. sezon 9. yeni bölüm fragmanı

Jet Sosyete dizisi ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle izleyicilerine samimi ve eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Jet Sosyete'nin 2. sezon 9. yeni bölümünde, Gündüz, kısa yoldan para kazanma çabalarına Alara ve Ozan’ı da dahil eder. Emlakçılarla anlaşan Gündüz, Alara ve Ozan’ı sahte alıcı olarak pazarlığa sokup alıcıları yanıltmaktadır. Fakat işler istediği gibi yürümez.

Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. Artık bel ağrılarından kurtulmuştur. Zahide yüzünden robotun bozulması Yüksel ile Özpamuk ailelerinin arasında gerginliğe neden olur. Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz.

Jet Sosyete | 2. sezon 9. bölüm tanıtımı İzle - Jet SosyeteJet Sosyete | 2. sezon 9. bölüm tanıtımı İzle - Jet Sosyete

Kumsal ve Şennur’un arası, Kumsal’ın Yıldız’ın gözünün hala dışarda olduğunu öğrenmesiyle tekrar düzelir. Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranmaya ve aralarını düzeltmeye karar verir. Cengiz her şeyi yanlış anlar ve kıskançlık krizleri geçirir.

Ekranın en eğlenceli dizisi Jet Sosyete, yeni bölümüyle çarşamba akşamı 20:00'de TV8'de!

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