Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı göndermesi! İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma günü ayında Puhu TV'de yayınlanacak. Jet Sosyete'nin 3. yeni sezon bölümleri ise 50 dakikadan oluşacak.

GİZEM YAZAR OLUYOR!

Jet Sosyete yeni bölümde Gizem yazar oluyor ve 'Basit Gizem' ismiyle bir kitap çıkarıyor. Gizem'in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü avakado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi. Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabındaki 'Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin' sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

ÖZKAN UĞUR VE MAHİR İPEK JET SOSYETE'DE

Jet Sosyete'nin yeni sezon ilk bölümüne başarılı oyuncular Özkan Uğur ve Mahir İpek de konuk olacak.

Öte yandan NTV'de yayınlanan 'Gece Gündüz' programının sunucusu Gülay Afşar'ın bölüme konuk olacağı da önceden açıklanmıştı.

Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma 21.00'de PuhuTV'de!



