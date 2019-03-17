Jet Sosyete dizisinde flaş değişiklik! Hangi gün yayınlanacak?

TV8’in sevilen dizisi Jet Sosyete’de bir gelişme yaşandı. TV8’de çarşamba akşamları ekrana gelen Jet Sosyete geçen hafta Survivor 2019’un yayınlanması nedeniyle 22.15’e alınmıştı. Ancak Jet Sosyete dizisinin yayıın günü bu hafta değişti.

JET SOSYETE ARTIK PERŞEMBE AKŞAMLARI EKRANA GELECEK

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı; çarşamba akşamları ekrana gelen ve bu hafta 22.15’te yayınlanan yapım, bu haftadan itibaren perşembe günleri eski saatinde izleyiciyle buluşacak.

Jet Sosyete, yeni bölümüyle 21 Mart Perşembe 20.00’de TV8’de!



