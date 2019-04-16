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Jet Sosyete dizisinde Yemekteyiz ve Onur Büyüktopçu sürprizi!

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SİNEMA TV  | 16.04.2019 20:25 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölümünde Yemekteyiz yarışması ve Onur Büyüktopçu sürprizi yaşanacak.

Jet Sosyete dizisinde Yemekteyiz ve Onur Büyüktopçu sürprizi!

Perşembe akşamları TV8'de ekrana gelen Jet Sosyete'de bu hafta 'Yemekteyiz' sürprizi yaşanıyor. Yemekteyiz programının çekildiği Jet Sosyete'nin yeni bölümüne, programın sunucusu Onur Büyüktopçu da konuk oluyor.

jet sosyete- yemekteyiz

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 'Jet Sosyete'de bu hafta kahkahalar yükseliyor. Dizi karakterlerinden Gizem, Safiye, Şennur, İlayda ve Tony'nin "Yemekteyiz" programına katıldığı bölümde Onur Büyüktopçu da konuk oyuncu olarak yer alacak.

jet sosyete-yemekteyiz2

Çekimleri kahkahalarla dolu geçen bölümde seyirciyi eğlenceli anlar bekliyor.

jet sosyete-yemekteyiz4

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Anahtar Kelimeler:
onur büyüktopçu yemekteyiz jet sosyete

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