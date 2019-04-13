MAGAZİN

Jet Sosyete ile ilgili sürpriz gelişme! Yeni adresi neresi olacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve başrolünden yer aldığı BKM Film imzalı Jet Sosyete dizisi, Star'da başladığı ekran macerasına bu sezon TV8'de devam ettirmişti.

Jet Sosyete ile ilgili sürpriz gelişme! Yeni adresi neresi olacak?

Son olarak yayın günü çarşambadan perşembeye alınan sevilen komedi dizisinin 2 Mayıs'ta ekrana veda edeceği ortaya çıkmış ve Hakan Algül'ün yönettiği dizinin akıbeti merak konusu olmuştu.

Kulislerde bir süredir Hasibe Eren, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Tuğba Çom ve Enis Arıkan gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizi için Netflix ile görüşüldüğü konuşuluyordu.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; konu ile ilgili olarak Jet Sosyete'nin yapımcısı Necati Akpınar şunları söyledi:

"Jet Sosyete 2 Mayıs'ta ekrana veda ediyor. Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir. Yani Türkiye'de bir dijital platformda seyirciyle buluşacak."

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gülse Birsel netflix

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