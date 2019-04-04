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Jet Sosyete yeni bölüm neden yok? Jet Sosyete bitti mi? TV8 4 Nisan Perşembe yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 04.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelmedi. Peki Jet Sosyete yeni bölüm neden yayınlanmadı? Jet Sosyete final mi yaptı? Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklama yaptı. Jet Sosyete'nin sezon final tarihi de belli oldu.

Jet Sosyete yeni bölüm neden yok? Jet Sosyete bitti mi? TV8 4 Nisan Perşembe yayın akışı

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelmedi. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine kötü haberi duyurdu.

Gülse Birsel, ikinci sezonuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisinin bu hafta yeni bölümünün ekrana gelmeyeceğini duyurdu.

'BİR HAFTA SOLUKLANIP...'
Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu hafta neden ekranlarda olmayacağını şu sözlerle açıkladı:

"7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs’ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin."

gulse


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