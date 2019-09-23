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Jet Sosyete yeni sezondan Çukur dizisi göndermeli fragman! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

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SİNEMA TV  | 23.09.2019 21:09 | Son Güncelleme

Yeni sezonu merakla beklenen Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete'den ilk fragman yayınlandı. Artık Puhu TV'de yayınlanacak olan Jet Sosyete'nin yeni sezon fragmanında ise Çukur dizisinin çok konuşulan çatışma sahnesine gönderme yapıldı. Peki Jet Sosyete yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in Jet Sosyete, yeni sezonuyla Ekim ayında Puhu TV'de yayınlanacak.

Jet Sosyete'nin 3. yeni sezon bölümleri ise 50 dakikadan oluşacak. Jet Sosyete'nin yeni sezon fragmanı ise izleyenleri güldürdü. Fragmanda, Çukur dizisinin geçen sezon çok konuşulan çatışma sahnesine gönderme yapıldı.

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Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümleri de yine puhutv'den izlenebilecek.


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