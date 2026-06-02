Jiletle tek tek toplanıyor: Zahmeti büyük, lezzeti dillere destan

Yozgat'ın merkezinde ve köylerinde mevsimin yağışlı geçmesiyle birlikte tazelenen madımak, vatandaşlar tarafından sabahın erken saatlerinde arazilere çıkılarak toplanıyor. Kimi günlük tüketim için madımak toplarken, kimi de kış aylarında tüketmek üzere konserve hazırlıyor.

"SARIMSAĞINI, TEREYAĞINI, PASTIRMASINI EKLERİZ, PİŞİRİR YERİZ"

Ankara'dan Büyükincirli köyüne gelen Yalçın Kaygusuz, madımak toplamanın kendileri için adeta bir gelenek olduğunu belirterek, "Buraya madımak toplamaya geldik. Hem de mezar ziyaretine geldik. Biz normalde Ankara'da ikamet ediyoruz. Şu anda yarım saat falan oldu. Bir saat daha toplarsak herhalde üç eviz, birer pişirim yaparız, ailece oturur yeriz böyle. Özlemimizi gideririz. Bazıları konservesini yapar, kurutur kışın yemek için ama biz o kadar toplayamıyoruz. Bir de buradan yufka ekmek alacağız tabii. Yufka ekmeksiz yenmez bu" dedi.

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde madımak toplayan Tülay Durak ise madımağın zahmetli ancak oldukça lezzetli bir yemek olduğunu belirterek, "Mart ayının sonlarında çıkar. Tüm köy halkı gelir buradan toplar. Kimisi yazıya gider, kimisi buradan toplar. Bunu temizleriz, ayıklarız, yuvarlak tahtanın üzerinde satırla ince ince kıyarız. Sarımsağını, tereyağını, pastırmasını ekleriz, pişirir yeriz. Salça konmaz buna. Ispanak gibi bir şey ama çok lezzetlidir. Yufka ekmeğiyle çok güzel olur. Kış için konserve de yaparız. Yozgat halkı bunu çok sever" diye konuştu.

"AKŞAMA KADAR İKİ ÜÇ KİLO ANCAK TOPLANIR"

Madımağın toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden Durak, "Bir gün akşama kadar iki üç kilo ancak toplanır. Hem toplaması hem temizlemesi çok uğraştırıcı. Akşam da kıyıp yıkıyorsun. Zahmeti çok ama lezzeti de çok güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Dağlardan toplandıktan sonra dövülerek ezilip kıyılan madımak tereyağlı, bol soğanlı ve sarımsaklı servis edilen madımak, özellikle yufka ekmeğiyle birlikte servis edilirken, bazı vatandaşlar tarafından kurutularak ya da konserve yapılarak kış aylarında da sofralarda yerini alıyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır