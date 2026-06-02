YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Her gün tüketiliyor: En çok kilo aldıran 3 yiyecek!

Uzmanlar, kilo artışının tek bir besinden değil, uzun süreli yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını vurguladı. İşte uzmanlara göre en çok kilo aldıran 3 yiyecek grubu…

Her gün tüketiliyor: En çok kilo aldıran 3 yiyecek!
Sedef Karatay Bingül

Bazı gıda grupları yüksek kalori içerikleri ve düşük besin değerleri nedeniyle kilo alımını önemli ölçüde hızlandırabiliyor.

İşte o besinler:

FAST FOOD ÜRÜNLERİ

Hamburger, patates kızartması, pizza ve benzeri fast food ürünleri yüksek yağ, tuz ve kalori içerikleriyle öne çıkıyor.

Büyük porsiyonlarda tüketilen bu yiyecekler, kısa sürede günlük enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayarak kilo artışına zemin hazırlıyor.

Ayrıca doygunluk hissinin kısa sürmesi, gün içinde daha fazla yemek yenmesine neden olabiliyor.

Her gün tüketiliyor: En çok kilo aldıran 3 yiyecek! 1

PAKETLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Cips, kraker, çikolata, bisküvi ve benzeri paketli atıştırmalıklar genellikle yüksek miktarda şeker, yağ ve katkı maddesi içeriyor. Besleyici değerleri düşük olan bu ürünler, fark edilmeden fazla kalori alınmasına yol açıyor.

Uzmanlar özellikle televizyon karşısında veya çalışırken bilinçsiz tüketimin kilo kontrolünü zorlaştırdığına dikkat çekti.

Her gün tüketiliyor: En çok kilo aldıran 3 yiyecek! 2

GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER

Kola, gazoz, enerji içecekleri ve aromalı hazır içecekler yüksek miktarda ilave şeker içeriyor. Sıvı kaloriler, katı gıdalara kıyasla tokluk hissi oluşturmadığı için günlük kalori alımını ciddi şekilde artırabiliyor.

Uzmanlar, düzenli tüketimin obezite, diyabet ve metabolik hastalık riskini yükselttiğini belirtti.

Her gün tüketiliyor: En çok kilo aldıran 3 yiyecek! 3

UZMANLARDAN DENGE UYARISI

Beslenme uzmanları, kilo kontrolü için işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını, bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve protein kaynaklarının tercih edilmesini öneriyor. Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin, sağlıklı kilo yönetiminin temel unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mangaldan çıkınca macun gibi oluyor! Bu lezzete talep patladıMangaldan çıkınca macun gibi oluyor! Bu lezzete talep patladı
Yılda sadece 10 gün yapılıyor! Arap ülkeleri sıraya giriyor: Araban Ovası’nda sezon başladıYılda sadece 10 gün yapılıyor! Arap ülkeleri sıraya giriyor: Araban Ovası’nda sezon başladı

Anahtar Kelimeler:
obezite Fast food gazlı içecek kilo almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.