Her gün tüketiliyor: En çok kilo aldıran 3 yiyecek!

Bazı gıda grupları yüksek kalori içerikleri ve düşük besin değerleri nedeniyle kilo alımını önemli ölçüde hızlandırabiliyor.

İşte o besinler:

FAST FOOD ÜRÜNLERİ

Hamburger, patates kızartması, pizza ve benzeri fast food ürünleri yüksek yağ, tuz ve kalori içerikleriyle öne çıkıyor.

Büyük porsiyonlarda tüketilen bu yiyecekler, kısa sürede günlük enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayarak kilo artışına zemin hazırlıyor.

Ayrıca doygunluk hissinin kısa sürmesi, gün içinde daha fazla yemek yenmesine neden olabiliyor.

PAKETLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Cips, kraker, çikolata, bisküvi ve benzeri paketli atıştırmalıklar genellikle yüksek miktarda şeker, yağ ve katkı maddesi içeriyor. Besleyici değerleri düşük olan bu ürünler, fark edilmeden fazla kalori alınmasına yol açıyor.

Uzmanlar özellikle televizyon karşısında veya çalışırken bilinçsiz tüketimin kilo kontrolünü zorlaştırdığına dikkat çekti.

GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER

Kola, gazoz, enerji içecekleri ve aromalı hazır içecekler yüksek miktarda ilave şeker içeriyor. Sıvı kaloriler, katı gıdalara kıyasla tokluk hissi oluşturmadığı için günlük kalori alımını ciddi şekilde artırabiliyor.

Uzmanlar, düzenli tüketimin obezite, diyabet ve metabolik hastalık riskini yükselttiğini belirtti.

UZMANLARDAN DENGE UYARISI

Beslenme uzmanları, kilo kontrolü için işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını, bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve protein kaynaklarının tercih edilmesini öneriyor. Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin, sağlıklı kilo yönetiminin temel unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.