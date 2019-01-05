Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıya 2 bin kron ceza

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre Göteborg Savcılığı, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda Almanya maçı sonrası Jimmy Durmaz'a sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı söylemde bulunan bir gence 2 bin kron para cezası verilmesine hükmetti.

Polis, Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabına "Lanet karafalı" yazan 18 yaşındaki bir genç hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Aynı gerekçe ile Stockholm'de iki kişiye açılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e açıklamada bulunan Jimmy Durmaz, bu tür ırkçı ve nefret söylemlerinin cezasız kalmamasının sevindirici olduğunu aktardı.

Durmaz, "Dünyanın birçok bölgesinde futbolcuların, insanların, ırkçılığa ve etnik kökenlerinden dolayı tehditlere maruz kaldıklarını duyuyorum, bunu durdurmak ya da en aza indirmek için bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takımı, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda, F Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya'ya Toni Kroos'un 90+5'inci dakikada attığı frikik golüyle 2-1 mağlup olmuştu. İsveç'te forma giyen Türk asıllı futbolcu Jimmy Durmaz, serbest atış kararının verilmesine neden olan faulü nedeniyle ırkçı söylemlere maruz kalmış ve ölüm tehditleri almıştı.

