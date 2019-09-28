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'Jinekolojik kanserler farkındalık günü' kampanyası! Ünlülerde 'Harekete geç' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Hadise, Ebru Şallı, Özge Ulusoy, İpek Açar, Bengü, Nilüfer, Zara, Işın Karaca… Voleybol’un parlayan yıldızları; Naz Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Gözde Yılmaz… Türkiye’nin sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra çok sayıda onkolog ve jinekolog, 20 Eylül Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü’nde sosyal medya hesaplarından takipçilerine “Harekete Geç” dedi.

'Jinekolojik kanserler farkındalık günü' kampanyası! Ünlülerde 'Harekete geç' dedi

Avrupa Jinekolojik Kanserler Birliği (ESGO) ve Avrupa Jinekolojik Kanserler Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe), 20 Eylül tarihini Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü ilan etti. ESGO-ENGAGe, aralarında Türkiye’nin de olduğu 22 ülkeden tüm kadınları jinekolojik kanserlerin olmadığı bir dünya için harekete geçmeye çağırdığı 20 Eylül’de, ENGAGe’ye bağlı tüm ülkelerde bir dizi etkinlik yapıldı.

Cansu Özbay

Türkiye’de ise ENGAGe üyesi Pİ Kadın Kanserleri Derneği, sosyal medyada büyük bir farkındalık kampanyası gerçekleştirildi. Spor ve sanat dünyasından pekçok ünlü ile uzman hekimlerin destek olduğu sosyal medya kampanyasında, “Jinekolojik Kanserler için Harekete Geç” sloganı kullanıldı. Ünlüler, sloganın yazıldığı beyaz tişörtlerini giyerek ya da Jinekolojik kanserlere ait bilgilerin aktarıldığı viral videoyu paylaşarak, destek verdiler.

Fatma Yıldırım

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla ünlü Türk starlardan sahnenin parlayan yıldız oyuncularına, ikincilik kupasını kaldırarak Türkiye’yi gururlandıran “filenin sultanları” voleybolcu kadınlarımıza, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden konunun uzmanı pekçok uzman hekime kadar çok sayıda isim, kadın kanserlerine dikkat çekmek için kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar. Paylaşımlar dolayısıyla kadın kanserleri hakkındaki bilgiler, milyonlarca kişiye ulaştı. İşte paylaşım yapan ünlü isimlerden bazıları;

Gözde Yılmaz

Hadise, Işın Karaca, İpek Açar, Nilüfer, Cem Belevi, Hakan Aysev, Zeliha Sunal, Zara, Bengü, Zeynep Talu, Tarık Sezer, Ece Seçkin, Dilan Tatlıses, Yonca Lodi, Ece Vahapoğlu, Zeynep Ilıcalı, Özge Ulusoy, Şebnem Özinal, Ebru Şahin, Ezgi Avcı, Gonca Sarıyıldız, Petek Dinçöz Kodaloğlu, Işıl Reçber, Ebru Şallı, Sevda Türkü, Pelin Emniyetli, “Filenin Sultanları”ndan Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Gözde Yılmaz…

ışın karaca

Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü’nün (World GO Day) amacının, bu kanserlerle ilgili farkındalığı artırmak olduğunu söyleyen Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş; “Rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vajina, vulva ve tuba kanserleri gibi kadınları etkileyen başlıca jinekolojik kanser türüne ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz. Çünkü bu kanserler önlenebilir ya da erken teşhisle, tedavi başarısı arttırılabilir kanser türleri arasında. O nedenle ENGAGe çatısında Pİ Kadın Kanserleri Derneği olarak Türkiye’de Kanserle Dans Derneği’nin de katkılarıyla toplumun dikkatini bu konuya çekmek için önemli bir sosyal medya kampanyası başlattık. Bu konuda çok sayıda ünlü isim kampanyamızı benimseyerek destek verdi. Ayrıca çok sayıda jinekolog onkolog, medikal onkolog ve jinekologlar da bu kampanyayı desteklediler. Kendilerine bu duyarlılıkları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Meryem Boz

Naz Aydemir Akyol

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Anahtar Kelimeler:
'Jinekolojik kanserler farkındalık günü ünlüler

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