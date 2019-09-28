'Jinekolojik kanserler farkındalık günü' kampanyası! Ünlülerde 'Harekete geç' dedi

Avrupa Jinekolojik Kanserler Birliği (ESGO) ve Avrupa Jinekolojik Kanserler Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe), 20 Eylül tarihini Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü ilan etti. ESGO-ENGAGe, aralarında Türkiye’nin de olduğu 22 ülkeden tüm kadınları jinekolojik kanserlerin olmadığı bir dünya için harekete geçmeye çağırdığı 20 Eylül’de, ENGAGe’ye bağlı tüm ülkelerde bir dizi etkinlik yapıldı.

Türkiye’de ise ENGAGe üyesi Pİ Kadın Kanserleri Derneği, sosyal medyada büyük bir farkındalık kampanyası gerçekleştirildi. Spor ve sanat dünyasından pekçok ünlü ile uzman hekimlerin destek olduğu sosyal medya kampanyasında, “Jinekolojik Kanserler için Harekete Geç” sloganı kullanıldı. Ünlüler, sloganın yazıldığı beyaz tişörtlerini giyerek ya da Jinekolojik kanserlere ait bilgilerin aktarıldığı viral videoyu paylaşarak, destek verdiler.

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla ünlü Türk starlardan sahnenin parlayan yıldız oyuncularına, ikincilik kupasını kaldırarak Türkiye’yi gururlandıran “filenin sultanları” voleybolcu kadınlarımıza, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden konunun uzmanı pekçok uzman hekime kadar çok sayıda isim, kadın kanserlerine dikkat çekmek için kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar. Paylaşımlar dolayısıyla kadın kanserleri hakkındaki bilgiler, milyonlarca kişiye ulaştı. İşte paylaşım yapan ünlü isimlerden bazıları;