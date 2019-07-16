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Jirinovski: Erdoğan bana NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söyledi

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DÜNYA  | 16.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sırasında NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söylediğini ileri sürdü.

Jirinovski: Erdoğan bana NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söyledi

Sputnik Türkiye'nin Telegram'a dayandırdığı habere göre Jirinovski “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep (Tayyip) Erdoğan’la iki kez görüştüm. Bana bizzat Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi. AB üyesi olmak istiyorlar, ancak kabul edilmiyorlar. Talepleri birbiri ardına yerine getiriyorlar ancak alınmıyorlar. NATO’ya ise ilk kabul edilenlerden oldular, zira bulundukları bölge Rusya’ya karşı eylemler için uygun” ifadelerini kullandı.

Jirinovski, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte Belarus ve Gürcistan’la olandan daha iyi hale gelebileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jirinovski erdoğan nato

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