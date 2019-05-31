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Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 31.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Löw'ün, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile oynanacak maçlarda takımının başında olamayacağı belirtildi.

Löw'ün durumunun iyi olduğu ancak doktor raporu doğrultusunda birkaç hafta takımın başında yer almayıp dinleneceği aktarıldı. Açıklamada, Löw'ün yokluğunda yardımcısı Marcus Sorg'un bu görevi yapacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Joachim Löw Almanya Futbol Federasyonu Marcus Sorg

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