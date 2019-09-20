Joaquin Phoenix’in yeni projesi belli oldu

Beginners ve 20th Century Woman gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Mike Mills, yeni filminin başrolü için Joaquin Phoenix’le anlaştı. Gladiator, Walk the Line, The Master filmleriyle Oscar’a aday gösterilen ancak bir türlü uzanamayan Joaquin Phoenix’in rol alacağı projeyle ilgili hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. 76. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan Joker filmiyle adından söz ettiren Joaquin Phoenix, şimdiden Oscar’ın favorisi olarak gösterilmeye başlandı.

Mike Mills’in yazıp yöneteceği filmin haklarını Moonlight, Hereditary, Good Time, ve Midsommar gibi yapımlarla dikkat çeken bağımsız film yapım/dağıtım şirketi A24‘un alması bekleniyor. Yapımın çekimlerine sonbaharda başlanması planlanıyor.