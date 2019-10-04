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Joaquin Phoenix, Joker’in çekimleri boyunca Robert De Niro'yla hiç konuşmamış

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SİNEMA TV  | 04.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Joaquin Phoenix, favori aktörlerinden biri olarak gördüğü Robert De Niro'yla Joker filmi çekilirken neredeyse hiç konuşmadıklarını açıkladı.

Joaquin Phoenix, Joker’in çekimleri boyunca Robert De Niro'yla hiç konuşmamış

Yılın en çok konuşulan filmi olan Joker, tartışmalarla birlikte vizyondaki yerini aldı. DC’nin ikonik karakteri Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix, daha önce yaptığı açıklamalardan birinde karakter yüzünden neredeyse delirdiğini ifade etmişti. Başarılı aktör verdiği yeni bir röportajda filmde birlikte rol aldığı ve hayran olduğu Robert De Niro'yla çekimler bouyunca konuşmadığını açıkladı.

Phoenix, "O benim en sevdiğim ABD'li oyuncu. Bir sahnedeki belli davranışları, belli hareket ve mimikleri kamera onu çekiyor olsa da olmasa da yaptığı izlenimini edindim" dedi. Oyuncu, "Her zaman oyunculuğun belgesel gibi olması gerektiğini düşündüm. Her ne hissediyorsan sadece onu hissetmelisin, karakterinin o anda neler yaşadığını düşünüyorsan onu" diye devam etti. Benzer oyunculuk yöntemleri ve batıl inançları sebebiyle sette De Niro’yla fazla iletişim kurmadıklarını söyleyen Phoenix, “Sette onunla konuşmak istemedim. İlk gün birbirimize günaydın dedik, sonrasında çok fazla konuştuğumuzu hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Bununla birlikte yönetmen Todd Phillips'e göre çekimler başlamadan önce Robert De Niro, senaryo okuması yapılmasını isteyince bazı anlaşmazlıklar yaşandı çünkü Phoenix bu süreçten hoşlanmıyordu.

Okumaya katılmak için ikna edildikten sonra iddiaya göre Phoenix kendi bölümü boyunca mırıldandı ve ardından sigara içmek için ayrıldı. Bu esnada da De Niro onu ofisine görüşmeye çağırdı.

Birkaç konu üzerinde konuştuktan sonra Phoenix’e dönen De Niro onun yüzünü ellerinin arasına aldı ve yanağından öperek, “Her şey yoluna girecek tatlım" dedi. Phillips bu anı "Güzeldi" diyerek andı.


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Anahtar Kelimeler:
Joaquin Phoenix Robert De Niro Joker

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