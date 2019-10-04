Joaquin Phoenix, Joker’in çekimleri boyunca Robert De Niro'yla hiç konuşmamış

Yılın en çok konuşulan filmi olan Joker, tartışmalarla birlikte vizyondaki yerini aldı. DC’nin ikonik karakteri Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix, daha önce yaptığı açıklamalardan birinde karakter yüzünden neredeyse delirdiğini ifade etmişti. Başarılı aktör verdiği yeni bir röportajda filmde birlikte rol aldığı ve hayran olduğu Robert De Niro'yla çekimler bouyunca konuşmadığını açıkladı.

Phoenix, "O benim en sevdiğim ABD'li oyuncu. Bir sahnedeki belli davranışları, belli hareket ve mimikleri kamera onu çekiyor olsa da olmasa da yaptığı izlenimini edindim" dedi. Oyuncu, "Her zaman oyunculuğun belgesel gibi olması gerektiğini düşündüm. Her ne hissediyorsan sadece onu hissetmelisin, karakterinin o anda neler yaşadığını düşünüyorsan onu" diye devam etti. Benzer oyunculuk yöntemleri ve batıl inançları sebebiyle sette De Niro’yla fazla iletişim kurmadıklarını söyleyen Phoenix, “Sette onunla konuşmak istemedim. İlk gün birbirimize günaydın dedik, sonrasında çok fazla konuştuğumuzu hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.