Joaquin Phoenix, Joker rolü yüzünden delirmeye başladığını açıkladı

Joker filminde başrolü canlandıran yıldız oyuncu Joaquin Phoenix, karakteri oynamak için çok fazla kilo verdiğini ve "delirmeye başladığını" söyledi.

Venedik Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanan Todd Phillips imzalı Joker filmin, Oscarlar da dahil tüm ödülleri toplamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iddialı rol için 24 kilo veren usta aktör Joaquin Phoenix, filmin hazırlık aşamasında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Film festivalinde konuşan Phoenix “Gereken ilk şey kilo vermekti; başladığım ilk şey bu oldu. Ve sonra anladım ki bu psikolojinizi etkiliyor. Bu kadar kiloyu bu kadar zamanda kaybettiğinizde delirmeye başlıyorsunuz" dedi.

Film, Batman’in azılı düşmanı Joker’in orijinal hikayesine odaklanıyor. Yayınlanan yeni fragmanda yine filmin ürkütücü ve rahatsız edici atmosferi ön plana çıkıyor. 18 yaş sınırıyla vizyona girecek olan filmde, çizgi roman sinemasının alışılagelmiş canlı renklerine yer verilmiyor ve tek bir karaktere ve onun değişimine odaklanıyor.

Joker filmi, 4 Ekim 2019 tarihinde dünyayla aynı anda Türkiye’de de vizyona girecek.



