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Jodie Whittaker, Doctor Who’ya 3 yıl ömür biçti

04.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Jodie Whittaker, Doctor Who’ya 3 yıl ömür biçti

İlk bölümü 1963 yılında yayınlanan efsane dizi Doctor Who’nun ilk kadın doktoru Jodie Whittaker, üç yıl sonra Doctor Who rolünü bırakacağını söyledi.

Doctor Who dizisinin ilk kadın doktoru Jodie Whittaker'ın, üç yıl sonra Doctor Who'daki rolünü bırakacağını söyledi. Aktris, bir sonraki sezonun sonunda rolü bırakacak. Metro’nun haberine göre; 38 yaşındaki başarılı oyuncunun diziyi bırakacağına dair açıklamaları hakkında konuşan set çalışanlarından biri şunları söyledi:

'Sette her şey çok sessiz bir şekilde ilerliyor. Jodie'nin ayrıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yenilenme için hazırlıklar başladı. Ayrılışı şimdilik gizli tutulmaya çalışılıyor ama önümüzdeki günlerde 14’üncü doktorun gelişini çekmemiz gerekecek. Bu çok heyecan verici.'

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JODİE WHİTTAKER’IN DOCTOR WHO MACERASI

13’üncü Doktor Jodie Whittaker’ın Doctor Who macerası Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi sonrası başladı. Doctor Who tarihinde Matt Smith, Peter Capaldi, William Hartnell, Patrick Troughton, Peter Davison ve Sylvester McCoy gibi isimler üç sezon sonra diziden ayrıldı.

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Jodie Whittaker, bilimkurgu dizisine 2017’de katıldı. Whittaker ilk kez Twice Upon a Time adlı Noel özel bölümünde göründü. Bilim kurgu serisinin bir sonraki sezonunun çekimleri yaza kadar bitecek ve yeni sezon sonbaharda ekranlara gelecek. Dizi, salgın nedeniyle sekiz bölüme indirildi. Jodie Whittaker, kısa süre önce Yeni Yıl Günü özel bölümü Dalek Devrimi'nde rol aldı.

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