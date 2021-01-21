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Joe Biden'ın Twitter'da tek takip ettiği ünlü Chrissy Teigen

21.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Joe Biden'ın Twitter'da tek takip ettiği ünlü Chrissy Teigen

Joe Biden, 46. ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başladı. 12 kişiyi takip eden Biden'ın tek takip ettiği ünlü ise model ve sunucu Chrissy Teigen.

Twitter’da POTUS adlı resmi hesabın sahibi artık Joe Biden. Hesap, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarında askıya alındıktan sonra Twitter tarafından sıfırlanmıştı. Trump, şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle yedi gün boyunca platformdan uzaklaştırılmış ve ardından kalıcı olarak Twitter tarafından engellenmişti.

Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başladı.

Biden ve ekibi hesabı devraldıktan sonra POTUS'un sadece 12 hesabı takip ettiği ortaya çıktı. Bu kısa sürede değişebilir, ancak şu anda orada sadece 12 takip edilen var.

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Bunların çoğu, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler. Ancak takip edilen bir isim çok şaşırtıcı.

Joe Biden’ın Twitter’da takip ettiği tek ünlü Chrissy Teigen. Biden'ın neden sadece Teigen'i takibe aldığı henüz bilinmiyor.

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