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Joe Turkel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Joe Turkel aslen nereliydi ve kaç yaşındaydı?

03.07.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Shining'de canlandırdığı barmen karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Joe Turkel hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası "Joe Turkel kimdir?" sorusu merak ediliyor. Peki Joe Turkel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Joe Turkel aslen nereliydi ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

Joe Turkel kimdir, neden öldü? Ünlü oyuncu Joe Turkel aslen nereliydi ve kaç yaşındaydı?

1927 Brooklyn doğumlu olan Joe Turkel, 17 yaşında ABD ordusuna katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusuyla birlikte Nazilere karşı savaştı. Hayatta kalmayı başaran Joe Turkel, savaş bitiminde Kaliforniya'ya taşınarak oyuncu oldu. İlk filmi 1948 yapımı City Across the River'dı.

JOE TURKEL KİMDİR?

Devamında King Rat, The Sand Pebbles, The St. Valentine's Day Massacre gibi yapımlarda da izlediğimiz Turkel'in son filmi The Dark Side of The Moon oldu. Ayrıca Bert I. Gordon'ın üç filmi Tormented, The Boy and the Pirates ve Village of the Giants'ta da göründü.

Televizyonda ise The Life and Legend of Wyatt Earp, Sky King, Tales from the Darkside, S.W.A.T, Ironside, Miami Vice, Bonanza, The Andy Griffith Show, The Untouchables gibi dikkat çeken yapımlarda yer aldı.

Turkel'in ölümünden kısa bir süre önce anılarından derlenen "The Misery of Success" adlı kitabın önümüzdeki yıl yayınlanacağı açıklanmıştı. Turkel'ın 2 oğlu ve 2 üvey kızı bulunuyordu.

JOE TURKEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Joe Turkel, 94 yaşında hayatını kaybetti. Turkel'ın Santa Monica'da tedavi gördüğü St. John's Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

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the shining
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